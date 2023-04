«S'ok? Yes, s'ok!»

L'inicialisme polisèmic (que té més d'un signficat) OK és omnipresent en anglès col·loquial. Històricament volia dir tot correcte, satisfactori, de bona salut, etc., però avui dia significa merament adequat o suficient; ex.: A: How was the film? B: OK, nothing great = A: Com era la pel·lícula? B: Bé, res de l'altre món.

També expressa consentiment: A: Do you want to watch the news? B: OK = A: Vols mirar les notícies? B: D'acord.

S'afegeix com a interrogatiu a una oració en espera de l'aprovació; ex.: I'm putting your sweater back in the closet, OK? = Torno a desar el jersei a l'armari, d'acord?

Com a nom vol dir vist-i-plau; ex.: The boss has already given it his OK = El cap ja hi ha donat el vist-i-plau.

El gir «OK by + persona» indica que alguna cosa és acceptable per a tal persona; ex.: A: I'm thinking about asking Tom to the party; B: It's OK by me = Penso convidar a la festa en Tom; B:Per a mi està bé.

OK també pot voler dir adient o admissible; exs.: Do you think this dress is OK for church? = Penses que aquest vestit és adient per a l'església?

El títol: Està bé? Sí, està bé.