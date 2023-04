Explicava Jordi Singla en conversa amb aquest diari que la gesta que va fer el TDK Manresa el 1998 conquerint el títol de la Lliga ACB seria avui el triple de difícil d’aconseguir. Un diagnòstic precís de l’evolució que ha seguit l’esport d’elit en les últimes dècades, sobretot des del canvi de segle, amb el progressiu distanciament entre els clubs més poderosos i la resta, rivals uns i altres dins de les mateixes competicions.

No és coincidència que, només dos anys després del miracle bagenc, el Deportivo de la Corunya guanyés el campionat de lliga de futbol. El conegut com a Superdépor va ser l’última gran alternativa a l’status quo, ja que, des d’aleshores, només el València, a l’inici del XXI, i l’Atlètic de Madrid, convertit en un assidu de la Champions i, per tant, dels seus recursos econòmics, han pogut prendre-li el títol al Barça i al Reial Madrid. El capitalisme salvatge també forma part de l’esport i li dona forma, fet que complica la reedició de fites com les del TDK i el Deportivo. El cas del Leicester City, que va guanyar la Premier del 2016, és una meravella aïllada i insòlita. El Baxi Manresa celebrarà en les properes setmanes les noces d’argent d’aquella gesta fascinant. La commemoració també és una bona excusa per reflexionar sobre el rumb que ha de seguir l’esport professional: el negoci no és incompatible amb la puresa i la competitivitat (l’NBA ho demostra), però si tots els membres d’un mateix torneig no acorden unes normes que assegurin l’equitat d’oportunitats, serà inevitable que, més d’hora que tard, les Superlligues es facin realitat.