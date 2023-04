El dia 17 de març passat, en l’audiència als membres de la Pia Societat de Sant Josep, el papa Francesc denunciava un fet dolorós que no hauria de passar a l’Església. I és que «molts religiosos, consagrats, mossens i bisbes han engabiat l’Esperit Sant».

Va ser amb motiu del 150è aniversari de la fundació d’aquesta Pia Societat, que el papa exhortava els seus membres a «deixar-nos estimar per Déu» per tal de ser «testimonis creïbles del seu amor». I els recordava que, per ser veritables deixebles de Jesús, hem de deixar que l’amor de Déu «guiï els nostres afectes, pensaments i accions».

El papa, amb unes paraules que també poden estar adreçades a tots nosaltres, demanava als membres de la Pia Societat de Sant Josep, que continuessin «creixent en l’art de captar les necessitats dels temps amb la creativitat de l’Esperit Sant». És a dir: que els cristians visquem ben atents als qui sofreixen, per fer-los costat en el seu dolor, i allunyem de nosaltres la indiferència envers els qui pateixen.

En un temps marcat pel pessimisme i l’egocentrisme, el cansament i el desànim, immersos en una societat «líquida», sense referents clars, el papa convidava els membres de la Pia Societat de Sant Josep (i també a tots nosaltres), a «no deixar mai de somiar», per tal de fer possible un món més humà i més fratern.

El papa deia que «deixar-se estimar és aquella passivitat de la vida consagrada que creix en el silenci, en la pregària, en la caritat, en el servei». D’aquesta manera ens deixarem guiar per l’amor i no per les regles. I és que, com deia el papa, «quan es vol regular tot, es tanca en una gàbia l’Esperit Sant». Per això Francesc comentava una anècdota del General de la Companyia de Jesús, el P. Ledóchwski (1915-1942), que va voler posar tota l’espiritualitat dels jesuïtes en un llibre per així tenir-ho tot regulat. I va ser un abat benedictí que, en llegir el primer exemplar del llibre, va dir que aquell document havia «matat» la Companyia.

El papa ens demana que siguem lliures i creatius, amb una llibertat i una creativitat que ens venen de l’Evangeli, per així «caminar sempre guiats per l’Esperit Sant». Per això, uns dies després, el papa deia encara: «El qui anuncia l’Evangeli no pot estar fossilitzat en gàbies de plausibilitat» o en el «sempre s’ha fet així», sinó que, com deia el bisbe Pere Casaldàliga, els cristians hem de viure una «fidelitat creativa».

En aquesta Pasqua que estem celebrant, els deixebles de Jesús hauríem de ser ben conscients, com ens diu el papa Francesc, de la «primacia de l’amor de Déu, l’atenció al món i la dolcesa paterna de la caritat», trets que ens mostren i que manifesten la llibertat de l’Esperit que Jesús ens ha donat. Un Esperit que, com ens recordava el papa, no podem engabiar. Només així, vivint en la llibertat del fills de Déu i empesos per l’Esperit Sant, serem veritables testimonis del Senyor Ressuscitat.

Bona Pasqua als periodistes i als lectors de Regió7.