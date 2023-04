El CIS ha descobert que els ciutadans espanyols tenen una mentalitat molt oberta en matèria de relacions «afectivosexuals», ja que prop de la meitat està d’acord que «una persona pot mantenir dues o més relacions afectivosexuals a la vegada». Se sobreentén que aquest «a la vegada» no implica necessàriament «en el mateix instant» (però tampoc no el descarta). Els qui es mostren comprensius amb el comportament de les papallones que no es casen amb cap flor són gairebé tants com els qui es continuen trobant escandalosa la promiscuïtat. Ara bé, la mateixa enquesta planteja just abans la següent hipòtesi: «quan s’estima de veritat s’és sempre fidel a la parella», que obté la conformitat de quatre de cada cinc. Per tant, són molts els espanyols que defensen alhora la fidelitat de l’amor veritable i la deambulació «afectivosexual» que, com la paraulota indica, és alguna cosa més que sexe i prou. No hi ha grans diferències en la taxa de permissivitat entre els homes i les dones, fet que qüestionaria el tòpic segons el qual, quan el membre d’una parella li confessa a l’altre que «he conegut algú», els homes pregunten: «us heu ficat al llit?» mentre que les dones inquireixen: «te n’has enamorat?». Sí que hi ha diferències segons la variable de la religiositat: els catòlics, practicants o no, són bastant contraris a la pluralitat de llençols mentre que els ateus en són força partidaris. Alhora, els creients són els que més condicionen el sexe a l’amor i els ateus els que menys. Però hi ha una qüestió que l’enquesta no planteja i hauria estat interessant sotmetre als entrevistats més permissius amb la pràctica del poliamor, que en diuen ara. A aquests, just després de la demostració d’obertura de mires i tarannà contemporani, se’ls podria haver preguntat: «de forma més concreta, acceptaria la seva parella mantingués alhora una altra o més d’una relació de sexe amb afecte, o d’afecte amb sexe, amb altres persones?». O sigui: li està bé que li faci el salt?