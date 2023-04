Racisme a la Catalunya del s. XXI

Acceptar que la societat catalana avui dia encara és racista pot ser dolorós, però això no implica que sigui fals. Que quan ens ho diguin ens posem a la defensiva tampoc ho soluciona. Si realment volem assolir una societat antiracista, ens cal conèixer el passat. Això implica fer un exercici crític, ja que, com diu el proverbi africà, «Fins que els lleons no tinguin els seus propis historiadors, les històries de cacera sempre glorificaran el caçador». Implica revisar el passat colonial, i assumir les responsabilitats que aquest comporta. També conèixer fets quasi oblidats i escassament estudiats per les historiadores, com va ser «La Gran Batuda» el 1749, amb la finalitat d’exterminar el poble gitano hispànic.

Igualment cal analitzar el present críticament i qüestionar-nos per què encara no hi ha hagut un reconeixement explícit d’aquest passat i de la responsabilitat de les nostres avantpassades. El present continua sent racista, com ho confirma el darrer informe de SOS Racisme, que ens alerta dient que el 2021 es va identificar 3,48 vegades més la població estrangera que l’autòctona, o es va detenir 7,72 vegades més persones estrangeres que espanyoles. El 2022, El Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme Catalunya va atendre un total de 584 persones de més de 98 municipis diferents, i n’ha ateses 11.837 des del 1992. Caldria sumar-hi els casos de racisme que s’han produït i no s’han denunciat.

Si realment som antiracistes, ens cal preparar el futur perquè aquestes situacions no tornin a passar. Evidentment, això succeeix en un context, el sistema econòmicosocial on estem, el capitalisme. Aquest necessita explotar la majoria pel benefici d’una minoria, i aquesta minoria és majoritàriament masculina, blanca, heterosexual, poderosa, etc. Les persones racialitzades difícilment gaudiran dels privilegis que el sistema capitalista heteropatriarcal i colonial ofereix. Per tant, un antiracisme real ha d’anar acompanyat d’un anticapitalisme descolonial. Un futur antiracista implica replantejar-nos el nostre sistema de producció que tot ho explota (però sobretot les més vulnerables), i el sistema penal i legislatiu. Calen ensenyar valors antiracistes a les escoles i a tots els àmbits educacionals. I també cal que les persones racialitzades s’empoderin. I per aconseguir això és clau les referents. Ens calen mestres i professores racialitzades. Una societat no racista hauria de tenir, formant part del seu cos de professorat, la mateixa proporció de persones racialitzades que hi ha a la societat. I, avui dia, estem molt lluny d’aquesta dada. Tenint en compte que més mestres racialitzades no implicaran la fi del racisme (com no ho ha fet que als EUA s’hagi acabat amb l’arribada d’un president afroamericà), segur que és un pas més per a la cohesió social que les figures representatives de la societat siguin no blanques, en tots els àmbits. Més persones influents no blanques, més referents, facilitaran una societat antiracista.