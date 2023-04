El cas Negreira és el betum amb el qual els principals enemics del FC Barcelona estan embrutant el club blaugrana,i el president de l’entitat no sap com netejar-la. És més que possible que la contracció amb sucoses xifres econòmiques dels serveis de Negreira pare i fill tingués poc a veure amb accions per adequar il·legalment l’acció dels àrbitres que xiulaven els partits dels Barça. Com a mínim no hi proves evidents que es coneguin d’aquest hipotètic frau esportiu i, per tant, fins ara, sense proves és pot mantenir el soroll però no es pot formular una acusació amb cara i ulls. En canvi, sí que hi ha molt soroll, que de fet, per als impulsors de la polèmica deu interessar més que el propi tema. Perquè, algú creu que el Barça ha tingut històricament més bona relació amb el col·lectiu arbitral que no pas el Madrid, per exemple? O algú pot afirmar que l’ajut arbitral ha estat clau per aconseguir algun títol de lliga o de Copa per part blau-grana? En tot cas, serien tan rucs els dirigents de l’entitat que després de pagar no es van aprofitar dels suposats beneficis que els havia de crear aquesta contractació? És per llogar-hi cadires tot el cas. Però, reitero, hi ha soroll.

Hi ha tant soroll i se’n vol fer tant més, per interessos particulars, de rivalitat esportiva i de cuina política, que l’acusació no s’aturarà a l’Estat espanyol. Perquè la veritat tan els és, als que acusen, l’important, per a ells, és que se’n parli i malament. I en això demostren una gran expertesa.

Però ens hauríem d’anar demanant per què Jan Laporta no organitza un bon ataca per aconseguir marcar un gol a l’oposició i , en canvi, organitza una defensa per treure pilotes fora, només. Posaria la mà al foc per defensar que la influència dels Negreira en els resultats esportiu és nul·la, però en canvi, no trobo una explicació raonable que em pugui justificar la quantitat de diners que van pagar a aquesta família per quatre informes fets a l’hora del cafè. I com que en tot això del futbol i dels que han estat al davant de la institució no n’hi ha, en molts casos, un pam de net, se’m fa molt difícil defensar-los. Igual que en el seu moment no es podia defensar de cap de les maneres ni fitxatges ni les quantitats que es pagaven per jugadors brasilers de tercera fila, ara es fa molt difícil donar suport a unes explicacions que confonen més que no pas aclareixen.

El diner és massa llaminer i a can Barça se’n mou molt i malament. Delinqüentment? Pot ser. En tot cas, el Barça no ha rebut ajuts arbitral que crec que no ha pagati, és clar, no ha estat ni és l’equip del Govern, com sí passa al Bernabéu.