El PP presentarà llista a Berga posant-hi al capdavant una persona que viu a Barcelona i que ja ha estat tres vegades cap de llista a Tavertet, a Osona, població amb la qual té relacions familiars. Passar de Tavertet a Berga, una capital de comarca, deu ser un ascens per a aquest barceloní, els vincles berguedans del qual són que va treballar en una empresa de la comarca que no precisa. Xavier Serrahima és el que es coneix com un paracaigudista, un aterrador professional en llistes fantasma. Serà la seva quarta vegada, o sigui que ja el podem considerar un expert. En realitat, no hi ha res a dir: és perfectament legal, tothom es presenta on vol i no hi ha cap mal a intentar rascar vots aquí i allà per mirar de tenir representació a consells comarcals i, més important, a les ben finançades diputacions. Benvinguts els paracaigudistes de bona voluntat. Aquest del PP i altres que en tindrem. Tanmateix, els ciutadans que pensin votar-los han de saber que aquests no són candidats amb una aportació per fer, sinó que només venen a passar el rasclet dels vots. Ha de quedar clar.