Entre les conviccions i la veritat sempre és més còmode triar les primeres. Si el president del Barça diu que el Madrid ha estat l’equip del franquisme i la televisió merenga replica amb l’absurd de l’acusació contrària, cadascú es quedarà amb la versió que li permet mantenir les pròpies certeses. És un mecanisme instintiu basat en la pura economia de l’esforç, la mateixa que empeny l’aigua a buscar el camí més fàcil. ¿Què costa més, revisar els articles de la fe que ens ha acompanyat tota la vida per adaptar-los a l’arribada de noves informacions, o dubtar d’aquestes perquè hi ha qui n’explica unes altres de més conformades a la nostra religió? Així s’explica l’èxit dels negacionistes que tant esvera i espanta els científics seriosos. Funciona en les pautes de comportament social, funciona en la política i funciona, naturalment, en el terreny de l’afició esportiva. S’atribueix indistintament a Jorge Valdano, Arrigo Sacchi i Joan Pau II la dita que el futbol és la més important de les coses menys importants de la vida, raó per la qual milions de persones s’hi apassionen a hores convingudes, amb més fanfàrria que transcendència. Sabem que perdre una lliga per un gol mal anul·lat ni de lluny ens perjudica tant com la imparable cursa inflacionària dels aliments o l’alça dels tipus de les hipoteques, però desfoguem quintars de ràbia contra la injustícia arbitral, i tones de joia per cada victòria al darrer minut. Al capdavall és un entreteniment, i la passió cega pels colors que un dia vam triar, o que vam rebre en herència, és un factor multiplicador del plaer que ens procura. És gràcies a la passió que aguantem l’avorriment extrem de partits infumables i exagerem fins l’adoració divina els mèrits dels grans malabaristes de la bimba. Des de la passió, els nostres sempre tenen raó i els altres sempre menteixen perquè ens tenen tírria. Per això Laporta surt a no explicar res sobre els milions de Negreira, convenç els propis, sulfura el Realísimo, i tira milles.