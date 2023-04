El projecte de llei que culminarà amb la creació de la comarca del Lluçanès en unes condicions concretes, que preveuen que es constitueixi en un primer moment una mancomunitat, va tirar endavant ahir al Parlament amb els vots a favor d’ERC, que n’és el principal avalador, Junts, CUP i comuns, i amb els vots en contra de PSC, PP, Cs i PP, que van oposar-s’hi en considerar, principalment, que la tramitació pel procediment d’urgència crea una precipitació innecessària i obeeix a una voluntat electoralista de cara a les imminents eleccions municipals. És una bona notícia que el procediment ja hagi assolit un punt irreversible i que el Lluçanès quedi definitivament encarrilat, després de vuit anys. Els partits que hi han votat en contra poden al·legar amb tota la raó que els promotors de la proposició actuen tard i amb una urgència innecessària. Certament, poden criticar amb tota l’artilleria vuit anys perduts. Però tornar-ho a aturar ara no té cap sentit. Deixar passar les eleccions i perdre una altra oportunitat no aportaria res de bo. El que aporta és solucionar-ho.