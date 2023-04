Li hem donat un temps prudencial i ja està, no ha funcionat. Ha passat gairebé un mes des que un grup de fidels encapçalats pel bisbe de Solsona van treure a passejar la mare de Déu dels Torrents, i continua sense ploure. Natural. ¿Què esperaven que passaria, amb una sortideta aïllada i solitària? Quan les processons aconseguien coses és quan sortien els sants de tots els pobles de les contrades asfixiades per la sequera, tots alhora, i no un dia, sinó tants com calgués. ¿Quantes hores resaven les dones que passaven el rosari? Tot el dia! I totes alhora! ¿Quantes misses es dedicaven a la salvació d’una persona? Consta que el baró de Cervelló, que era un baronet de segona fila de la Barcelona de finals del XVII, en va deixar pagades tres mil per quan morís. Tres mil! ¿I amb una processó es volen enfrontar al canvi climàtic? On vas a parar. Sembla que fins i tot la religió s’ha empeltat de l’esperit sociodigital de voler les coses ara i tenir-les ara, a l’instant, en un clic, en un parenostre, fent petar els dits, en un viatge de Glovo, en un rebi-ho en 9 hores i 14 minuts si ho demana ara. No: per tal que la processó faci efecte, ha de sortir cada dia. D’aquesta manera, segur que, tard o d’hora, arriba el dia que fa ploure. Per això els creients d’abans tenien tanta fe en els miracles: perquè existien. No eren pas incauts. Eren tossuts.