Després de molt temps lluitant i esperant, i si no es produeix cap hecatombe, tot apunta que Torà i Biosca deixaran de formar part de la Segarra i es convertiran en nous municipis del Solsonès, la comarca de les mil masies. És un canvi territorial que ve de llarg. Els dos municipis fa anys que havien manifestat la seva voluntat de canviar de comarca per esquivar la llei de vegueries (que no s’ha arribat a posar en marxa mai ni sembla que ho faci en algun moment), per proximitat i per «motius històrics. Entre els motius no han especificat, però, la possibilitat de tenir més poder de decisió en l’àmbit polític formant part del Solsonès.

En tot cas, els protagonistes d’aquesta història són els municipis de Torà i Biosca. Els seus veïns, però, només ho han pogut manifestar a través de recollida de signatures o de consultes votades a mà alçada. Malgrat això, és indiscutible que la voluntat dels veïns és canviar de comarca, tot i que potser no saben del tot què implica. Però què hi diuen al Solsonès? L’entrada de Torà i Biosca suposarà un canvi important per la comarca de les mil masies ja que creixerà destacadament tant en nombre d‘extensió com d’habitants. Torà, de fet, es convertirà en el segon municipi amb més habitants de la comarca per sobre de Sant Llorenç de Morunys i d‘Olius i només per sota de Solsona. Per aquests motius, la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón, va apuntar que el canvi hauria d’haver estat votat pels ciutadans de Torà i Biosca. Altres parts implicades de la comarca asseguren que abans de fer efectiu el canvi s’hauria d‘haver realitzat un estudi sobre com afectaria això al Solsonès i als seus municipis així com perquè es votés a la mateixa comarca si estaven d’acord amb el canvi. I és que realment no és estrany pensar que la part acollidora pugui decidir si ho fa o no tenint en compte que els seus recursos s’hauran de repartir entre més municipis. Això sense tenir en compte els conflictes que té oberts Torà amb el municipi de Llobera i amb la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès. En definitiva, aquí hi ha uns municipis que volen ser acollits i una comarca que s’ha vist obligada a acollir-los sense poder dir la seva. Veurem quina serà la relació a nivell comarcal dels dos municipis amb la resta de la comarca i si la connexió entre acollits i acollidors funciona. En tot cas, només queda donar la benvinguda als toranesos i toraneses i als bioscans i bioscanes a la seva nova casa, el Solsonès.