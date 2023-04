Aquest diari va acompanyar un grup de turistes a Manresa per Setmana Santa que tenia alguns infants. Més enllà de la Seu, el carrer del Balç o la cova de Sant Ignasi, el que més va cridar l’atenció a la canalla va ser la baixada del Pòpul, per on van baixar corrents com si d’una carrera es tractés. Sembla que la història de sant Ignasi de Loiola no interessa als turistes més joves.