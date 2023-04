La dada que expressa millor fins a quin punt és explosiva la demografia índia és que ni tan sols no hi ha una dada exacta de quanta gent viu al país. Tant se val: en algun moment dels darrers mesos Índia ha arribat als 1.426 milions d’habitants i ha passat a ser el país més poblat del món. Xina, que l’any passat va perdre 800.000 súbdits després de seixanta anys seguits creixent, ocupa ara el segon lloc per primera vegada en com a mínim tres segles. L’evolució demogràfica índia mareja: des que va obtenir la independència del Regne Unit, el 1947, gairebé ha quadruplicat la població, i continua creixent. Encara més: per arrodonir-ho, enguany el seu PIB ha passat a ser el cinquè del mon, superant, justament, el del Regne Unit. Índia creixerà ràpidament cobrant el seu dividend demogràfic i esdevindrà, en poc temps, un rival temible per a l’hegemonia xinesa a Àsia. A mitjà termini, Xina conviurà amb un gegant territorial i nuclear en descomposició al nord i amb un colós al sud mentre perd població i manté una pugna existencial amb Estats Units, còmode en el seu aïllament entre oceans. Xina té la pitjor geografia possible per a una superpotència, i ara ja tampoc no tindrà a favor la demografia. Els abundants pronòstics que diuen que tornarà a ser, inevitablement, la força dominant del planeta, són una mica precipitats.