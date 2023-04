Acomençament dels anys 80 Jorge Fernández Díaz militava a la UCD d’Adolfo Suárez, i un dels primers càrrecs importants que va ocupar va ser el de governador civil de Barcelona. El recordo en una visita oficial que va fer a Vic el 1981 i a alguns municipis d’Osona, on es va mostrar com una persona dialogant i amb ganes de resoldre problemes, parlant-ne amb ajuntaments governats per polítics catalanistes, bàsicament de CiU.

Anys més tard se’l podia sentir a Catalunya Ràdio fent comentaris de política catalana i espanyola amb un to molt moderat.

Però aquell jove que als anys 80 s’havia apuntat al carro de la transició va començar a donar senyals de holliganisme espanyol. Per exemple, el 2013, quan era ministre de l’Interior, en un homenatge a les víctimes de l’atemptat de Vic no hi va convidar l’alcalde ni les autoritats locals, ignorant tot el que havia fet la ciutat per les famílies afectades per l’atemptat d’ETA. Això per no parlar de la conversa amb Daniel de Alfonso o de l’operació Catalunya, amb la famosa policia patriòtica. I és que diu que el papa Benet XVI li va dir que el diable volia destruir Espanya amb l’independentisme català. I això sí que no. Fins aquí podíem arribar.