L’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, va ser al carrer de Sant Andreu amb un veí per queixar-se que les obres no es fan com cal. Per indicar la posició d’una tina medieval va aixecar amb facilitat una de les planxes rectangulars col·locades perquè per sobre hi passin els vianants. Ho va poder fer perquè és superfort? No, tal com indiquen, només pesen 16 quilos.