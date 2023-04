No hi havia catifa vermella, però aquest dimarts el Bages Centre va brillar. Feia temps que no es veia tanta activitat als photocalls, tant talent junt, i, sobretot, tant públic i tanta complicitat per aplaudir, merescudament, el darrer treball del director manresà David Victori

Les primeres imatges a la gran pantalla ja van suposar un impacte emocional per al públic local present a les sales: Un bus de línia regular entre l’Aeroport de Barcelona i Manresa, com un símbol de capitalitat, circulant amb el skyline de la muntanya de Montserrat de fons. Els 120 minuts següents, mercès a la càmera inquieta del director i la complicitat de la Film Office, ens van transportar al protagonisme d’una Manresa inquieta, dinàmica i sorprenent. Van ser quatre capítols amb l’adrenalina a flor de pell; la combinació d’un elenc de personatges, amb històries i personalitats tan ben tramades com colpidores, va anar desenvolupant una trama amb moments d’implacable crueltat humana, capaç d’accelerar el batec del cor i aturar respiracions en cada un dels girs argumentals que tensionen l’espectador. Ens vam veure atrapats en un trhiller que no fa cap concessió a la respiració del públic, expectants fins al proper dimecres, dia marcat per a l’estrena a la plataforma Disney, amb ganes de conèixer el desenllaç de les investigacions que es duen a terme a la comissaria de policia de Manresa i que, vist el que vam veure, segur que no ens deixa indiferents.

L’estrena internacional de la creació d’en David Victori i Jordi Vallejo Tú también lo harías va superar totes les expectatives, a l’avançada l’avalaven la producció d’Espotlight i Legendari Pictures –la responsable de treballs com Dune–, l’espectacular carrera d’en David i, sobretot, un equipàs tècnic i actoral que ja fan olor d’èxit. Després de les dues hores de projecció i entre copes, les sensacions eren entusiastes i les opinions afalagadores, en Victori juga com vol amb la càmera i ha superat el llistó cinematogràfic que ens va captivar en la seva darrera pel·lícula, No Matarás.

Des d’aquell 2010 en què el seu segon curtmetratge, La Culpa, projectat en 35 mm, va escombrar als millors festivals i va guanyar el premi Plácido del Festival Internacional de Cinema Negre de Manresa, fins a la premier d’aquesta sèrie en làser 4K, l’evolució del director manresà ha estat tan sorprenent com la de les tècniques d’exhibició. Ja voldria la ciutat protagonista haver-ho fet al mateix ritme; segur que, des de les seves butaques, els polítics governants i els que aspiren a fer-ho d’aquí a unes setmanes, estaven pensant: Jo també ho faria, com t’ho fas? Va ser la nit manresana d’en David Victori, la que la Manresa de cine voldria, igual d’addictiva i engrescadora, pels seus projectes de futur.