Si no canviés res ni es prengués cap mesura, Manresa es quedaria sense aigua abans d’acabar l’any. Per Nadal obriríem l’aixeta ino en sortiria res. És una perspectiva dramàtica que, segurament, no es farà realitat, però que ens dona una idea de la gravetat de la situació. Fins ara, la pluja sempre ha acabat arribant, però no hi ha cap garantia que sempre acabi passant. Aquest any podria ser el primer? És un escenari de sèrie de fantasia terrorífica, però ha deixat de ser impossible. Aquesta és la situació a la qual ens enfrontem. No té res de moderada, però els governs estan reaccionant amb una gran moderació. Podria ser que ho haguéssim de lamentar. S’hauria pogut evitar si la reacció després de la darrera gran sequera, la del 2008, hagués estat més contundent. Si hi hagués més capacitat per dessalar i, entre altres coses, s’hagués actuat més radicalment contra les fuites de les canonades. A Manresa es perd entre un 8% i un 10% de l’aigua potable. I el que resulta encara més inquietant és que, en relació amb el conjunt del país, no és una mala xifra. Imaginar la pèrdua total catalana posa els pèls de punta.