L’agent de la Policia Local de Manresa

Vagi per endavant que és un escrit de felicitació per la seva eficiència i celeritat a l’agent 715 (segons consta en la notificació de l’Ajuntament de Manresa) de la Policia Local de Manresa en denunciar-me el 24 de febrer passat a les 16.21 h. Soc conscient que vaig infringir l’article 171.b) 2 «Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal contínua» en parar a la plaça de Bages, 15, acuitat per haver de treure diners del caixer que hi ha ubicat a 10 metres. Sortir corrent del cotxe, treure diners en un tres i no res i tornar corrent al cotxe em va ocupar 1’30”. Quan ja pensava que ho tenia fet, va aparèixer el vehicle de la Policia Local, que, ràpidament, va estacionar darrere el meu. Vaig saludar els agents mentre obria la porta –amb un mig somriure de culpabilitat i maleint Murphy– i, mentre m’allunyava pensant que m’havia salvat pels pèls, l’eficient i ràpid agent 715 anotava la meva matrícula i em denunciava. Tot i així, estic content i esperançat, ja que espero que la mateixa eficiència i celeritat que va mostrar l’agent 715 en denunciar-me marqui el camí als seus companys i les seves companyes i, ara que gairebé som a l’estiu, actuïn igual amb les sorolloses motocicletes i cotxes que superen els nivells de decibels permesos i amb els patinets elèctrics que circulen per voreres i zones de vianants posant en risc els qui passegen tranquil·lament.