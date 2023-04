El Nou Congost té una cabuda de cinc mil espectadors egons la Viquipèdia, el Bàsquet Manresa i l’ACB. Aquesta és la xifra rodona que consta a les corresponents pàgines web. El projecte de remodelació que ha guanyat el concurs augmenta el nombre de localitats fins a les 5.600. Un increment del dotze per cent. Home, no és un salt gaire espectacular, però ja se sap que de vegades la qualitat importa més que la quantitat, i els arquitectes guanyadors tenen idees interessants, com ara una terrassa amb vistes en tot el perímetre. S’ha dit que seria un mirador sobre la ciutat, però el pavelló no es troba damunt de cap turó, sinó en un pla que s’estén al costat del riu. Tot i això, una terrassa és una terrassa, i la perspectiva sobre el cementiri i sobre l’aparcament segur que té el seu què.

Els pavellons són les modernes catedrals de les ciutats mitjanes, on la parròquia dels colors locals compleix amb els ritus obligatoris de la seva fe esportiva, i on també s’assoleix la comunió dels esperits en grans esdeveniments musicals. 5.600 localitats són set vegades més de les que ofereix el Kursaal. Els espectacles que han de programar tres o quatre sessions al teatre del Passeig en tindrien prou amb una al pavelló, i encara sobrarien butaques. També multiplica per molt la cabuda de la basílica de la Seu amb gent dreta i tot. Si un dia ens visita el papa, de dret cap al Congost. Ara que venen eleccions municipals, alguna candidatura s’atreveix a convocar-hi el míting de final de campanya? S’hi veuria massa plàstic. L’any 1976 es va omplir el Congost per la primera Diada de l’Onze de Setembre en llibertat, però era al pavelló vell, amb una capacitat força menor. Organitzadors i premsa van parlar de tres mil assistents a un acte unitari que va ser una festa. Si a Manresa li cal un pavelló per presumir-ne (li cal?) el projecte li facilitarà. Tindrà una sala de premsa moderna i un accés exclusiu a la llotja. Tracte deferent a periodistes i personalitats, que n’han de parlar al país i al món. Ben pensat.