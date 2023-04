Hem viscut un molt bon Sant Jordi, no creieu? A part que em digui Jordi i que m’agrada especialment -per cert, soc dels de la generació que es deien Jorge i que més tard es van poder canviar el nom en català- és un dia especial. Surts al carrer, fas un passeig si és que pots passar, et trobes gent, fas petar la xerrada, et decantes per anar pels laterals del Passeig en el cas de Manresa perquè pel mig és impossible, tens un record per la família de qui es para al davant i causa un embús considerable, el mateix que qui opta per anar amb el seu gos gegant, compres algun llibre o no -una altra cosa és que el llegeixis i us confesso que encara en tinc algun pendent de l’any passat- i no t’oblides de comprar la rosa per tots els de la casa perquè en cas contrari, o almenys pel que fa a mi, tindria algun problema. Menor, però sobretot els petits em demanarien explicacions. Han tingut contes i roses. I van estar molt contents, que és del que es tracta. És clar que per segon any consecutiu em va tocar treballar. Cap problema. Es fa i rient, que deia el pare. A la redacció hi havia bona gent el cap de setmana, i a estones vam riure.

Dit això us he de confessar que vaig estar remenant llibres de còmics del meus superherois favorits de quan era adolescent. Aleshores Thor encapçalava el meu rànquing. Més enllà hi hauria els Quatre Fantàstics, Spiderman, Conan o el Capità Amèrica. I ara que hi penso, del Jabato i el Capitán Trueno també eren dels que intentava no perdre’m cap aventura. A part del Tintín i l’Astèrix. I posats a dir, el Mortadelo i Filemón o el Zipi i Zape. Ara, però, se m’hi han afegit altres herois i heroïnes. Com per exemple la conductora de l’autobús de Barcelona que va fer fora un usuari begut perquè li feia comentaris sexistes. L’heu vist pels mitjans de comunicació o bé per les xarxes?. Si no ho heu fet val la pena. L’home anava passat de voltes i va pujar a l’autobús a la matinada. No va parar de dir-li coses a la conductora fins que aquesta va parar en sec i amb contundència el va fer fora. «Un altre dia beus menys i no parles tant», li diu. I li deixa anar un consell final. Alguna cosa així com «ara truques a un taxi, t’asseus al darrere i a l’home de 50 anys» -en referència al conductor, se suposa- «li dius guapa». I l’home baixa avergonyit. L’únic problema de tot això és que algú va enregistrar l’escena i ho va penjar a les xarxes sense demanar-li permís a la conductora, que possiblement deu haver quedat aclaparada per l’atenció que sense voler ha generat. És el que tenen els mòbils.