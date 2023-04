Canviar els noms tradicionals dels llocs no acostuma a ser bona idea, perquè no cal, perquè no aporta res i perquè acostuma a ser un fracàs. A Manresa en tenim alguns exemples, i ara anem pel camí de tenir-ne un de molt contundent. L’espai que hi ha davant de l’església de Crist Rei no és una plaça de debò. És una cruïlla que crea un espai lliure, una placeta. Però la gent ha decidit que allò és una plaça (al capdavall, hi ha moltes places més petites) i li ha posat nom. No pas un, sinó dos. Plaça de Crist Rei, o plaça de la Farola, nom molt vinculat als èxits esportius del Bàsquet Manresa. Encara més: per a la majoria de la població, aquell espai no és ni un espai: és, directament, Crist Rei. I podria continuar així per sempre. Ara, l’Ajuntament pretén que es digui, oficialment, Neus Català. La memòria d’aquesta lluitadora antifeixista justifica sobradíssimament dedicar-li una plaça, i el seu expedient històric és insuperablement millor que el d’una església construïda pel franquisme, inacabada i no especialment bonica, però Català mereix una plaça que ho sigui de debò, i que no tingui el nom adjudicat. Reanomenar aquell espai és un acte d’arrogància administrativa i només generarà confusió.