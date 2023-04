Una per una, publiquem les candidatures íntegres que competiran per representar els ciutadans als ajuntament s de la Catalunya Central . Cal fer-ho. Són importants els 5.753 noms, totes les 5.753 persones reals que, en la seva immensa majoria – també hi ha algunes llistes fantasma amb candidats paracaigudistes– són veïns que han decidit fer un pas endavant per participar en la governació dels seus pobles o que, si més no, han acceptat significar-se públicament davant tothom compromesos amb una candidatura. Aquesta gentada és un ingredient indispensable de la democràcia, i tota la ciutadania ha d’agrair a aquests homes i dones -en proporció bàsicament paritària- el seu sentit cívic. Alhora, els hem d’exigir que aquells que siguin elegits oblidin egos, mandres, fílies i fòbies i facin tot el possible pel progrés dels seus municipis. Cal exigir-ho als governs i, també, a les oposicions. Sense oposició no hi ha democràcia. Si han fet el pas, uns i altres han de treballar, tenir veu, participar, pensar en el conjunt i ser actius en el debat polític. Fer, però també pensar, explicar, controlar. El sistema només funciona si ho fan tots, cadascú en el seu paper.