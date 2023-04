L’aigua genera guerres. Ho hem vist al llarg de la història i ho veiem encara avui a molts llocs del món. Hem vist enfrontaments per l’aigua fins i tot entre comarques catalanes. Però aquí, a la Catalunya Central, aquest era un fenomen que ens quedava lluny. Fins ara. Potser la millor mesura de fins a quin punt tenim una sequera greu que pot crear problemes enormes és el fet que, per primer cop, hi ha una disputa al Bages per l’aigua de la Séquia de Manresa. Efectivament, la Séquia és una concessió per a Manresa, però aquesta exclusivitat no s’havia aplicat mai. La Junta que regula el canal -amb l’ACA com a garant últim- sempre havia permès que els pagesos que tenen la Séquia a tocar en treguin cabal per regar. Ara, per primer cop des que se’n té coneixement, els ho ha prohibit. El cabal s’ha reduït, hi ha restriccions, i els titulars ja no volen compartir un recurs que s’ha tornat escàs. És una decisió que afecta poca gent i la sang no arribarà al riu. Al capdavall, si la situació persisteix aviat no hi haurà aigua per a ningú, tampoc per al reg a Manresa. Però és una manifestació concreta, aquí i ara, del daltabaix que pot portar una sequera que porti a lluitar per l’aigua.