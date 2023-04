Si la transparència és un factor per saber la qualitat democràtica d’una institució, el Departament de Territori no arriba a l’aprovat. Ells, que fan tants escarafalls quan hi ha una fallada al sistema ferroviari, resulta que modifiquen la durada dels recorreguts i no diuen res a ningú.

Des que es va reprendre el curs, després de les vacances de Nadal, els trens de la línia R4 Manresa-Barcelona triguen quatre minuts més, i ningú n’ha fet notícia. Això vol dir que els mitjans no en van tenir coneixement. Hem d’entendre que qui va prendre la decisió, en aquest cas el Departament de Territori, no ho va considerar necessari. També caldrà suposar que el canvi el va fer per mirar que els trens complissin l’horari, perquè era habitual un retard de dos, tres minuts. El fet és que ara tarden, en condicions normals, uns dos o tres minuts més sobre el nou horari. Traduït, passa el mateix que amb l’horari antic. Això demostra que és una decisió presa en un despatx sense conèixer la realitat ferroviària de Rodalies. Els usuaris més observadors s’hauran adonat que per perdre aquests quatre minuts els maquinistes utilitzen la tècnica d’allargar les parades a les estacions. En alguns casos les parades es fan eternes atès que l’operació de pujar-baixar dels viatgers es realitza en qüestió de segons, fet que fa que els sobri molt temps. Així com és que es retarden? Simplement pel mateix motiu que abans del canvi d’horari. Són diferents factors, que segons intervenen o no, retarden més o menys els trens de Manresa. El primer, gens habitual, que els trens que surten de Terrassa ho facin en retard. Aleshores el de Manresa ha de deixar temps. Segon, que els trens que van a Bellaterra coincideixin amb el de Manresa prop de Cerdanyola. El nostre s’ha de parar i deixar-lo passar. Tercer, a Montcada bifurcació que els trens de Manresa i Vic coincideixin, i quart que a l’intercanviador de Marina, els trens de Manresa coincideixin amb el del Maresme. Si tenim present que des d’intercanviador, abans de l’estació d’Arc de triomf fins a l’estació de l’Hospitalet, hi ha uns quants quilòmetres i quatre parades, i que hi circula un tren cada tres minuts, en cada direcció, és fàcil entendre que només que un tren vagi fora d’hora en un minut afecta a tot el sistema. I nosaltres que tenim quatre factors diferents, la probabilitat que ens passi és molt alta. Aquells que ens diuen: «Ni tard ni malament, contra la seva incompetència la nostra independència. Traspàs de rodalies ja.» Resulta que en allò que tenen competència exclusiva i plena, i no poden atribuir la responsabilitat a ningú més, fan canvis d’amagat i ens fan perdre a tots vuit minuts cada dia, simplement perquè ells sí que en saben. Amb una mica menys de supèrbia i una mica més d’autoexigència algun d’aquests problemes potser es podrien solucionar, però la majoria no tenen solució. Si volem que tots els trens de rodalies de Catalunya tinguin parada a l’estació de Sants, aquest és un dels preus a pagar, la resta és demagògia.