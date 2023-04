Les grans colònies industrials del Llobregat, amb grans complexos al Bages i al Berguedà, amb una presència molt especial a Puig-reig, són un gran patrimoni. Ningú no ho dubta, ningú no ho discuteix. Són una font d’oportunitats. Des que van anar tancant les fàbriques que eren la seva vida, han aparegut projectes diversos per treure-les de la decadència. Hi ha hagut ajuntaments que han donat moltes voltes a com injectar-hi nova vida, i s’han fet moltes declaracions d’intencions. Durant els darrers trenta anys, en alguns moments de bonança econòmica hi ha hagut a sobre la taula possibilitats reals que les successives crisis han esguerrat. Ara, l’economia s’envola un altre cop després d’un sotrac devastador i tot allò ha quedat definitivament enrere. Les colònies no estan a l’agenda. Sembla que s’ha imposat la resignació davant d’un repte massa gran. Una associació que vol fer de portaveu de les colònies berguedanes neix ara per mantenir viva la idea que els grans complexos fabrils del passat poden ser una gran oportunitat per al present. Cal, però, que no caiguin en l’oblit.