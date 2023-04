Quan volem entendre més bé el que algú altre ens diu, li podem demanar On vols anar a parar?, oració que en anglès s'expressa per What are you driving at? (lit.: a què condueixes?). I si volem que ens expliquin les coses importants sense que s'entretinguin a contar els detalls, els podem demanar que vagin al gra; en anglès, get to the point o cut to the chase (lit.: arribar al punt; saltar fins al punt més interessant). Ara bé, potser a l'altre no li interessa parlar clar i català, sinó el que vol és fugir d'estudi. En anglès diem que no vol talk turkey (lit.: parlar gall d'indi), sinó que vol beat around the bush (batre als voltants del matoll).

A vegades quan hem de fer gestions en agències governamentals podem tenir la sensació que ens fan passar amb raons —en anglès, they give us the runaround (lit.: donar el córrer amunt i avall)— i com més ens endinsem en el procés, més emboliquem la troca (lit.: tangle the skein). De fet, a vegades la situació provoca tanta de frustració que ens fa sortir de polleguera (en anglès, to fly off the handle lit.: volar del mànec) i ho engeguem tot a rodar (throw in the towel) (llançar/tirar la tovallola).