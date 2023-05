D’aquí a un mes se celebren les eleccions municipals i ja s’han fet públiques les candidatures que es disputaran les alcaldies dels 947 municipis de Catalunya. En els darrers mesos, setmanes i, fins i tot, dies, les formacions han treballat a contra rellotge (algunes a la desesperada) per fer llistes arran i arreu. En alguns casos, aquest afany per sumar vots a qualsevol preu desemboca en situacions realment surrealistes.

Enguany les formacions han tingut més dificultats que mai per trobar persones que vulguin implicar-se en la política municipal. La crisi que ha generat la pandèmia de la covid-19 i el desencís amb el procés independentista han provocat una desafecció general entre els ciutadans, que no ha ajudat a l’hora de buscar candidats i candidates. Això, però, no justifica actituds realment lamentables com les que han sortit a la llum aquests darrers dies sobre la confecció de les llistes d’alguns municipis.

Un dels despropòsits habituals són les llistes fantasma, que estan formades per candidats que ni tan sols són dels municipis on es presenten i que potser ni saben on paren. Un exemple el trobem a Santa Maria d’Oló, on Junts ha fet una llista amb membres d’una mateixa família (vuit dels nou candidats comparteixen cognoms) que, tot i tenir-hi algun parent llunyà, no resideixen al poble del Moianès i, per tant, no es podran ni votar. La candidatura ha causat sorpresa entre el veïnat que es deu preguntar quines són les propostes pel municipi que presentaran al seu programa electoral els suposats convilatans. També és una praxis poc ètica la que s’ha donat a Fonollosa on Junts ha incorporat a la seva llista dos excandidats de Plataforma per Catalunya a Manresa.

Presentar candidatures a última hora i a qualsevol preu, amb famílies senceres o candidats poc transparents, només per interessos partidistes no és la manera més idònia per governar els pobles i ciutats d’aquest país i menys en unes eleccions locals on els ciutadans esperen propostes de millora del seu entorn, de la mà de persones arrelades al territori i que coneixen la seva realitat. Per això, es necessiten persones amb vocació de servei que s’involucrin en la vida local i estiguin disposades a dedicar el seu temps a fer funcionar el dia a dia del seu municipi i convertir-lo en un lloc millor per viure. Per sort, també n’hi ha moltes d’honestes que s’hi presenten amb aquests objectius i també mereixen un reconeixement. Sort i encerts.