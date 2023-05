No es veuen tant com fa uns mesos, però les cues del Banc dels Aliments de Manresa no han desaparegut, al contrari, creixen. Ara formen un serpent al pati interior, entre tanques, però la pobresa no es pot invisibilitzar. Més de 2.500 persones cada mes fan cap a la part alta de la carretera de Vic de Manresa en una situació que a l’inici de l’assistència va semblar que seria temporal, però que s’ha cronificat. I ara no només incorpora persones i famílies que no tenen un salari, sinó que que també inscriu els que tot i treballar no en tenen prou per pagar lloguer, serveis i aliments per a la subsistència d’una família. Hi ha hagut tal increment de preus i s’ha agreujat tant la diferència entre el salari i la despesa per a la subsistència que ara en aquesta cua que ens hauria d’avergonyir com a societat també hi ha famílies amb feina. Quan els signes econòmics de Catalunya són positius, marquen una tendència de millora i sembla que les llistes de l’atur estan en retrocés, es manté i s’incrementa aquesta cua de la gent humil que reclama una bossa d’aliments per passar la setmana o el mes.