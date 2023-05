Dos equips de quatre guerrers amb un estic cada un i un samurai defensant l’honor de la porteria. I una pilota amb la potència d’una bala amunt i avall de la pista. Mai en la meva vida havia vist un partit d’hoquei en viu i en directe ni mai havia tingut prou curiositat per estar-me una estona davant de la tele a esbrinar en què consistia aquest joc. I aquest cap de setmana la providència ha fet que no hagi fet res més que parlar d’ hoquei a tot hora. Per una banda, celebrant i compartint l’alegria de la gent de Vila-sana per l’extraordinària temporada que han fet les noies del Club Patí del poble. Guanyar una semifinal de Champions per un club d’un poblet de 700 habitants és prou motiu per saltar d’alegria i encetar una ampolla de Moët Chandon. Tal com deia l’admirat periodista Carles Porta en un tuit: «Orgull absolut. El meu germà Ramon va muntar un equip d’hoquei femení a Vila-sana perquè poguessin fer esport les seves filles i la seva cosina. Amb cinc ja podien formar un equip. Avui han guanyat una semifinal de Champions. Apustuflant». Vila-sana és el poble de ma mare, dels melons del padrí i de les mones de Pasqua de la padrina. Hi tinc records inesborrables. Records que, com més gran em faig, més vius són. I precisament ha estat també aquest cap de setmana que el Club Patí Manresa ha tingut un record per aquells que ja no poden recordar. Un «Gràcies immens, gegant», a totes les persones que aquest dilluns passat, 1 de maig us vau inscriure al torneig solidari Lacetans tres x tres que fa sis anys que organitza el Club Patí Manresa. Un «gràcies» que fem extensiu al públic, als àrbitres, als entrenadors, als pares i mares i a tots els qui fent una feina o altra vau deixar-vos la pell per fer possible aquesta jornada esportiva i solidària. En un pont de tres dies que hauríeu pogut aprofitar per anar a la platja o a la muntanya, us vau llevar d’hora, us vau posar el casc, les genolleres, la coquillera, les guardes i cap al Pujolet falta gent! Vau desfer els equips habituals de lliga per formar-ne d’altres per –tal com em va dir el president Joan Ontiveros– «integrar uns valors a l’esport que anessin més enllà de posar la pilota a dins la porteria». Solidaritat, empatia, compassió, compromís. Sis anys i sis tornejos en benefici d’una causa solidària. I aquest 2023, ens heu convidat a nosaltres a afegir-nos al vostre equip. Ens heu regalat el vostre temps, el vostre esforç, la vostra dedicació i la vostra estima. Gràcies gràcies i gràcies. Perquè sols no ens en sortirem pas. Dilluns passat el Club Patí Manresa i l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres demències vam fer pinya per continuar plantant cara a la maleïda malaltia i les seves cosines germanes. Estem emocionats i agraïdíssims que hagueu pensat en nosaltres. Visca el Club Patí Manresa!