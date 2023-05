Ignoro quin sabó van utilitzar les nenes de Bellver obligades per la seva mestra a rentar-s’hi la boca, però és una pràctica poc recomanable perquè els sabons poden contenir ingredients tòxics. Per això la vella frase «t’hauràs de rentar la boca amb sabó» no era una ordre sinó una metàfora, per mostrar als infants que el renec que acaben de dir era una cosa bruta i fastigosa.

Un renec és una paraulota que es considera grollera, inconvenient, o injuriosa contra les coses sagrades. De fet, el terme ve de renegar, que és negar amb insistència la pròpia fe, però s’aplica a qualsevol expressió impròpia d’una parla gentil i educada. En el procés d’aprenentatge dels infants, descobrir el renec és descobrir la transgressió, el plaer de dir allò que no s’ha de dir. Quan ens fem grans aquell plaer infantil no ens abandona. Si de menuts és l’escatologia el motiu de les primeres rialles entre dents, amb els anys el sexe guanya protagonisme: tot queda al final del ventre. No és pas una exclusiva de la nostra cultura de llatins escaldufats i més o menys reprimits; qui s’avorreixi pot intentar comptar quantes vegades es pronuncia la paraula «fuck» en un episodi de l’exitosa sèrie Succession. Brian Cox, l’actor que interpreta el patriarca de la família protagonista, va afegir un «fuck off!» pel seu compte en una rèplica i els guionistes el van convertir en marca distintiva del personatge. L’equivalent català seria «a la merda!» o «a cagar!», que encalla la nostra llengua en la fase anal. Pel que fa al «fuck», suggereixo els ancestrals i genitals «cony» i «collons» abans que «joder», una espècie invasora encertadament denunciada per Marc Marcè a la seva columna. Amb tants de renecs com hem generat en més de mil anys de parla popular, per què en busquem a fora? I per què els escampem des de la televisió normalitzadora? Una cosa és que s’escapi un «joder» en una conversa i una altra les vegades que ho deia la parella protagonista de Plats Bruts. S’haurien d’haver rentat la boca amb sabó de ratafia.