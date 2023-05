El Lluçanès ja és comarca. Tan ràpid que s’ha gestionat i tan fàcil, i tant temps que feia que estava encallat. Es fa difícil d’entendre per què allò que s’ha pogut gestar en no més de dos mesos hem tardat anys a tramitar-ho. Però, vaja, benvinguda nova comarca del Lluçanès (els que fan les preguntes per als exàmens de selectivitat aquest any poden evitar la de quantes comarques té Catalunya i quina és la darrera que s’ha incorporat al mapa del país). Quedarà per a la història que no se n’ha fet una segons la lògica geogràfica, de connexions, de població, sinó segons el criteri de qui aixequi el dit que hi vol ser (es va demanar als veïns fa una colla d’anys). De fet, les últimes variacions del mapa de vegueries i comarques no acaba responent a interessos gaire científics. Potser és perquè la ciència no vota que dibuixem mapes a cops de voluntats polítiques. ERC, des del govern, i en particular l’exalcalde de Solsona David Rodríguez, des de la seva direcció d’administració local, han estat clau per poder crear aquest nou espai geogràfic que es començarà a organitzar administrativament amb una mancomunitat transitòria.