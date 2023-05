Si fa quatre anys el nombre de dones que ocupaven el primer lloc a les llistes electorals a la Catalunya Central va quedar per sota del 30% i per a la convocatòria del proper 28 de maig se supera el 30%, hauríem de concloure que s’evoluciona favorablement, però, si tenim en compte que a les nostres viles i ciutats hi ha tantes persones d’un sexe com de l’altre, hem d’advertir que aquesta velocitat és molt lenta per arribar a la desitjada paritat. I encara caldrà veure quin és el mapa postelectoral, un cop s’hagin constituït els ajuntaments després del 17 de juny. Aleshores tindrem el mapa definitiu de quin és el paper que haurem atorgat a les dones en l’administració local del nostre país per als propers 4 anys, una distribució que està condicionada pel resultat i pels pactes. La igualtat efectiva de la dona en els diferents àmbits de la nostra vida té encara un llarg camí per recórrer, en l’àmbit de les empreses, de les universitats, de les administracions, etcètera. En aquest cas es pot apel·lar als polítics, als partits, però tots tenim feina a fer. Des d’una autoapel·lació creixerem més.