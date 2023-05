El Parlament va aprovar dimecres la creació de la comarca del Lluçanès, donant així una resposta satisfactòria a la reivindicació històrica de bona part dels municipis d’aquesta comarca natural. I diem de bona part, perquè hi ha quatre pobles - Sant Agustí, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi i Santa Maria de Merlès- que no s’hi han volgut incorporar.

El 2015 es va convocar una consulta per saber si els habitants del territori eren partidaris de crear la nova comarca o de continuar a les comarques d’on en formaven part. I en aquella consulta, que va guanyar majoritàriament el sí, hi va haver sorpreses que els polítics no s’esperaven. La principal va ser que, dels 13 municipis que van participar-hi, el sí va guanyar en 8 i el no en els 5 restants, els 4 que no seran a la comarca i Sant Feliu Sasserra que, de moment, en forma part.

La consulta va deixar un gust agredolç. El no, que va guanyar a cinc municipis, va caure com una galleda d’aigua freda i la baixa participació a Olost, el segon municipi més gran, que va ser del 38%, feia preveure dificultats per aconseguir el reconeixement comarcal. I així ha estat, perquè han calgut 7 anys perquè el Parlament ho beneís.