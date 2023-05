La població de Manresa era de 78.886 habitants a 1 de gener del 2023, que és la data de referència. El registre del padró és actiu, i la capital del Bages manté la tendència de creixement dels últims anys: el dia 14 abril ja hi havia 79.600 habitants empadronats. Sembla clar que aviat parlarem d’una ciutat de 80.000 habitants. Que la xifra minvi o creixi té una importància relativa (bé, amb l’excepció que de tenir 74.999 habitants a tenir-ne 75.000 hi van uns milers d’euros de diferència perquè aquest és el punt en què la ciutat fa el salt de categoria, i de millora de les aportacions estatals. I Manresa ho sap bé perquè no fa gaire que ha patit aquesta situació). Dèiem que una xifra té una importància relativa, perquè allò important està més en el com que en el què. No es tracta de tenir un creixement en habitants perquè sí, sinó de poder-lo impulsar o frenar i de tenir les estructures preparades perquè aquesta nova societat que s’incorpora, autòctona o forana, trobi una societat on es pugui desenvolupar bé, que disposi de serveis adequats i suficients. Caps als 80.000 amb suficiència.