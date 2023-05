En un temps tan convuls on vivim entre guerres, mancances de tot tipus, poca sensibilitat humana, catàstrofes naturals... amb les conseqüències que això comporta, com pot ser entre altres la immigració, pobresa, incomprensió, soledat... es pot considerar que és trobar un tresor conèixer un Germà gran que t’asserena amb unes paraules com les que, segons ens descriu Sant Joan en l’Evangeli d’aquest diumenge (Joan. 14,1-12), Jesús (El nostre Germà gran) va dirigir als seus deixebles (i també a nosaltres que som seguidors seus):

«Que els vostres cors s’asserenin. Creieu en Déu, creieu també en mi. A casa del meu Pare hi ha lloc per a molts; si no n’hi hagués, ¿us podria dir que vaig a preparar-vos-hi estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també vosaltres estigueu allà on jo estic. I allà on jo vaig, ja sabeu quin camí hi porta».

O sigui, tranquils, no us atabaleu, viviu, tingueu esperança. I després us preparo el camí i us vindré a buscar. Seguiu-me, és a dir feu el mateix camí que he fet jo.

I en resposta a Tomàs diu:

«Jo soc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi. Si m’heu conegut a mi, també coneixereu el meu Pare. I des d’ara ja el coneixeu i l’heu vist».

És a dir, «jo hi soc. Jo soc el camí». En aquesta resposta no sols se’ns mostra com el camí que ens portarà a la felicitat absoluta, sinó que també ens fa notar el seu paper de mitjancer entre el Pare i nosaltres.

Aquest Germà gran ens dona la mà i ens acompanya fins al Pare; això sí, no ens hi obliga, som lliures d’escollir si li donem la mà i ens fem seguidors d’Ell sense condicions o si preferim no fer-li cas i anar a la nostra per un altre camí de final incert. No hi ha camí del mig, per tant, si decidim agafar aquesta mà que Jesús ens ofereix hem de saber que no ens porta per un camí fàcil, però si per un camí segur, durant el trajecte no ens deixarà sols i quan tinguem dubtes només ens cal mirar el trajecte fet per Ell i prendre exemple amb la seguretat que val la pena lluitar per superar totes les dificultats que ens trobem pel camí i que si ens desviem siguem capaços de demanar-li ajuda, nosaltres segur que defallirem i dubtarem, però. Ell amb el seu Amor no perdrà mai l’esperança en nosaltres, i ens acompanyarà fins al final, on el Pare ens acollirà...