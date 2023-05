Fa uns mesos el Rijksmuseum d’Amsterdam va inaugurar l’exposició sobre aquest pintor que va viure i treballar a Delft entre el 1632 i el 1675. El mateix dia de la inauguració, el 10 de febrer, ja havien venut més de 200.000 entrades a 22,50-30 euros. Les cues han obligat a ampliar l’horari fins a les 10 de la nit, de dijous a dissabte.

L’exposició reuneix 28 quadres cedits per museus i col·leccions privades d’Europa, els Estats Units i el Japó, entre elles i la més coneguda La jove de la perla, que va inspirar la novel·la de Tracy Chevalier i la pel·lícula dirigida per Peter Webber amb Scarlett Johansson i Colin Firth de protagonistes. La pintura també ha inspirat una òpera amb música de Luis Andriessen i llibret de Peter Greenway. El 2014 la galeria Christie’s de Londres va subhastar una obra de joventut i poc coneguda del pintor, Saint Praxedis, per 7.846.823 euros. La resta de les 35 obres de Vermeer no estan a la venda, no tenen preu.

L’exposició és un èxit extraordinari i forma part d’un gran projecte de turisme cultural per a Amsterdam –que necessita fer la volta al turisme de sexe i drogues– i per a Delft, la ciutat de Veermer, amb cent mil habitants i un patrimoni arquitectònic i cultural de primer ordre: canals, ponts, catedral, un nucli antic ben conservat que es visita a peu ple de botigues d’artesans, d’antiguitats, de roba vintage i de joves dissenyadors... de gastronomia, i una oferta d’activitats relacionades amb el pintor, la seva família, els seus contemporanis i la seva obra i la seva relació amb el Segle d’Or Neerlandès, amb un potent desenvolupament de la ciència, la tecnologia i l’art.

Es calcula que al llarg del s. XVII es van pintar, i es van comprar i vendre, entre cinc i deu milions de quadres, de preu i qualitat variables, que mostra el valor que els holandesos, tolerants i cultes, donaven a l’art.

La de Vermeer és una pintura rica en pigments, arribats de tot arreu gràcies al comerç internacional: vermell cotxinilla de Mèxic cotitzat a la borsa d’Amsterdam i el caríssim blau d’ultramar fet amb una pedra de l’Afganistan; volguts desenfocaments que són fruit de les seves investigacions amb la càmera fosca; repeticions de temes – instruments musicals, dones, mapes, catifes, estovalles... fruit de l’experimentació i d’un estudi profund de la llum sobre els objectes i els canvis de to d’un mateix color en funció de la il·luminació.

Delft ha programat interessants rutes de la ciutat que el pintor reflecteix en els seus quadres, exposicions amb les millors obres dels artistes contemporanis, la casa on va viure amb la seva dona i els quinze fills, i el «Vermeer Cemtrum», un singular i innovador centre d’interpretació.

Una part d’aquesta extraordinària oferta de turisme cultural es pot veure gràcies a les noves tecnologies: a la web del Rijksmuseum d’Amsterdam i al museu Mauritshuis de la Haia. També val la pena fer el xafarder al perfil d’Instagram @Mygirlwithapearl, on podreu presenciar l’increïble explosió de creativitat provocada per l’única La jove de la perla. No us ho perdeu.