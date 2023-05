Haurem d’escriure molt i sovint sobre la necessitat que vells i nous metges (professionals sanitaris en general) triïn la Catalunya interior i l’entorn rural per desenvolupar el seu ofici. Hi ha una tendència entre aquest col·lectiu a demanar plaça per exercir a l’entorn de Barcelona. Hi ha un factor clau: al professional mèdic no li sembla més interessant treballar lluny de Barcelona que fer-ho a la mateixa ciutat on, possiblement, ha viscut durant els molts anys d’estudi i formació (una dècada, aproximament). Fer vida en un lloc dels 18 als 30 anys, quan molts joves estableixen relacions de parella, també és un factor que juga en contra de treballar a 60 km o més de la capital del país. Els metges del Berguedà, els que actualment treballen a la medicina hospitalària o familiar, van analitzar divendres aquesta situació i van arribar a la conclusió que cal que els professionals tinguin un al·licient per poder triar treballar lluny de la capital, que hauria de passar per rebre més diners i per tenir altres reconeixements socials, com ara beneficis per a l’habitatge. Una diferència entre professionals que requereix d’una profunda anàlisi.