Els afeccionats al bàsquet, els que segueixen el Manresa (avui Baxi Manresa) estan paladejant el sabor de l’enorme victòria que els del Bages van aconseguir diumenge en el seu partit contra el València. Significava gairebé la salvació, poder continuar una temporada més a l’ACB, i evitar la purga de passar per la LEB és molt important, des del punt de vista esportiu i, sobretot, econòmic. La temporada va començar molt malament, amb un equip que gairebé era nou del tot. No està fet, encara, però a hores d’ara sembla difícil pensar que tot es giri en contra. El que ja no pot canviar és el gran nivell dels actes de record de la lliga que es va aconseguir fa 25 anys. El club va poder reunir bona part de la plantilla, inclosos els jugadors americans, i es va fer una celebració en què la ciutat, els afeccionats, els que van viure la victòria al pavelló i els protagonistes van poder recordar aquell moment històric, possibilement irrepetible, per al bàsquet de la capital del Bages. La victòria va deixar molt bon record i els protagonistes van ser una dotzena de jugadors a la pista i un públic que encara es frega els ulls.