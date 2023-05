Agraïment al personal sanitari

Després d’haver travessat una situació molt delicada degut a una malaltia oncològica, penso en totes les persones que en els diferents centres sanitaris per on he passat m’han ajudat a fer més fàcil un tràngol tan complicat. Amb aquesta carta els voldria expressar el meu agraïment i la meva admiració a totes elles. Pel que fa a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, a l’equip mèdic de traumatologia, i molt especialment al Dr. Muñoz i al Dr. Querolt; a l’equip mèdic d’hematologia, i en concret al Dr. Altes, Dra. Constans, Dra. López, Dra. Motllo i Dra. Santiago, i a tot l’equip mèdic de radiologia. Del meu pas per l’Hospital de Sant Andreu de Manresa, a les doctores Sabartés, Flotats i Iparaguirre. I del tractament que vaig rebre al Consorci Sanitari de Terrassa, al Dr. Muñiz i a tot el personal de radioteràpia. També voldria fer arribar la meva gratitud a tots els infermers/eres i auxiliars d’infermeria, que no anomeno per no deixar-me’n cap, i que amb el seu treball i la seva calidesa van fer que tot fos més amable. Finalment, però no pas en últim lloc, voldria tenir un record per a totes les persones del servei de neteja que, en aquells circumstàncies tan especials, fan una tasca molt més important encara de la que potser elles mateixes creuen fer. Amb aquestes línies els encoratjo a tots a seguir mantenint aquell alt nivell de professionalitat i l’excel·lent tracte humà que han demostrat amb mi perquè els seus futurs pacients puguin sentir-se tan ben atesos com ho he estat jo.

Vagi aquest agraïment en nom també del meu germà Xavier, de la M. Àngels, germana de la meva cosina Encarna, i del meu amic Eduardo, germà de l’Adelaida. Malauradament cap d’ells no pot signar aquesta carta, però vaig estar molt a prop seu per saber que també ho haurien fet i vull que s’hi sentin representats. De tot cor, moltes gràcies.