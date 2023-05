L’avaria a l’R2 Sud per l’incendi d’un quadre de senyals a Gavà ha posat novament d’actualitat la falta d’inversions a Rodalies. El president Pere Aragonès no para de denunciar-ho i segurament a algú de fora d’aquí li pot semblar que la queixa forma part de la cançó enfadosa que els catalans entonem sovint pels recursos que l’Estat destina a Catalunya.

Però en el cas de Rodalies les proves són evidents. Mentre construïen la connexió de l’AVE entre Madrid i Barcelona, la xarxa de trens de proximitat de Catalunya va patir infinitat d’incidències i aleshores es va dir que quan s’acabessin les obres s’acabarien els problemes, però ja s’ha vist que no era veritat, perquè les incidències continuen a causa de les mancances de la xarxa. També s’ha pogut comprovar que la pluja de milions promesa pel govern del PP es va eixugar abans d’arribar.

Només cal mirar el temps que es triga en anar de Manresa o de Vic a Barcelona per adonar-se que Renfe i Adif no ofereixen un bon servei. I certament ara el govern central ha millorat les inversions, però el retard és tan gran que costarà anys a posar-ho al dia i això esperant que no es frenin les inversions previstes.