Són molt de la broma a Madrid (volia escriure catxondos però no és correcte tot i que ho deixo anar perquè li escauria més). Diumenge s’hi va celebrar la XIX Cursa de la Dona, promoguda per l’Ajuntament de la capital i centrada en la lluita contra el càncer de mama i també contra la violència de gènere. Hi van participar més de 32.000 dones. Molta gent, com havia de ser. El cas és que les guanyadores es van endur un robot de cuina i una aspiradora, i totes les participants van rebre com a obsequi un mini lot de productes amb un 0 % de greixos. En aquest últim cas no sé si era un missatge subliminar o senzillament una recomanació per menjar saludablement. Deixem-ho en publicitat dels productes que es van repartir. Els organitzadors, els responsables d’Esports del consistori, van voler aclarir que el robot de cuina i l’aspiradora no eren el premi de la cursa, sinó uns regals cedits per patrocinadors. És clar que si demanes a la firma Thermomix que et patrocini un regal, què carai t’ha de donar que no sigui un robot de cuina dels seus? Que, per cert, no és barat. Uns 1.400 euros. No diu res de qui va fer donació de l’aspiradora per regalar-la a les primeres classificades. El cas és si a les últimes curses mixtes a Madrid, de dones i d’homes, el guanyador en categoria masculina també s’ha endut un robot de cuina i una aspiradora. Digueu-me mal pensat, però ho dubto. Directament ja no devien anar a la Thermomix en qüestió, sinó més aviat al fabricant de colònia Jaqs o bé a Veterano, que és cosa d’homes.

Els qui també són molt divertits (catxondos queda més barroer) són els britànics i el coi de coronació del rei Carles III. La cosa més anacrònica del món en tots els sentits en ple segle XXI. L’era de la intel·ligència artificial conviu amb carruatges carrinclons, corones que semblen d’una pel·lícula de dibuixos animats si no fos perquè són d’or massís i capes grotesques. Va ser una llarga i avorridíssima cerimònia plena de representants de la reialesa de tot el món amb vestits i, sobretot, barrets (elles) ridículs. En aquest cas, però, estic molt a favor d’aquest vodevil. Vols rei? Doncs com a mínim fes el ninot i entreté el personal una estona. Els de Cuatro també són molt de la broma (catxondos). En un dels seus programes van afirmar que la reina d’Espanya havia procovat sensació i havia estat la més elegant de la cerimònia. Ho van rematar amb una entrevista a la dissenyadora del barret que duia. Una mena de cosa que es posa al cap i que queda torta. El barret, no el cap. Llàstima. Aquí no tenim coronacions d’aquestes per fer el ninot.