Els actes de violència contra professionals sanitaris de l’atenció primària es van incrementar de manera molt notable l’any passat, un 24%. Mal senyal. I aquell esperit de suport incondicional cap als notstres professionals sanitaris durant la pandèmia, on és ara? Els professionals de la medicina i de la infermeria es troben davant persones amb actituds més violentes que fa un temps i aquest és un problema que no es relaxa, a l’inrevés, s’incrementa. És evident que el primer que cal és que aquells que van a visitar-se ho facin amb una actitud de respecte cap al professional. Sense discussió. El respecte com a principi fonamental. Convindrem, també, que hi ha situacions que no estan ben resoltes en el nostre sistema de salut: les esperes llargues, la no resolució de problemes de salut personals, la dilació en el temps entre diferents equips que t’hagin d’atendre... La casuística pot ser diversa, i també estarem d’acord que hi ha marge de millora. I escoltarem també les queixes dels professionals, les de manca de temps de dedicació, les de falta de metges i infermeres per atendre millor... I hem de reduir com sigui aquest increment de violència. És una qüestió de tots plegats.