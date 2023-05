Ha estat difícil, però sembla que Sallent tanca de manera definitiva el projecte de construir una nova residència per a la gent gran. El vell hospital on ara està ubicada fa temps que demana poder tenir noves instal·lacions i més capacitat. Caldrà pensar, també, què s’ha fer d’aquest edifici quan s’hagi fet el canvi. Ahir al vespre, l’Ajuntament sallentí, amb el suport de tots els grups, va aprovar una segona adjudicació de les obres per irregularitat en la primera. L’adjudicatària és la unió entre la constructora bagenca Cots i Claret i Certis, una Unió Temporal d’Empreses que ja havia quedat en segon lloc en el concurs. L’obra és molt costosa, 8,32 milions, es fa en un lloc al costat del riu i ha de quedar molt ben protegida pel risc d’inundació, però diposarà de molt espai exterior a la zona de la Fàbrica Vella, una empresa que havia ocupat una àmplia zona, amb diferents edificis, i que en els seus millors temps havia generat un miler de llocs de treball. Ara, a l’ombra de la xemeneia hi neix un centre per a 90 residents (el doble que ara). La nova residència era una necessitat. En vint mesos, hauria de poder estar en dansa.