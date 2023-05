Fa només uns dies, els passatgers que anaven amb un tren de Rodalies Renfe entre Manlleu i Ripoll van gaudir de focs artificials. No eren precisament per celebrar el bon funcionament de la línia. Bé, gaudir no sé si ho van gaudir gaire ja que l’incendi d’una catenària i la trencadissa de grans cables bé podria haver fet mal a algun dels passatgers. I és que les imatges del moment realment fan por si t’imagines que estàs allà mateix. Malauradament, aquest incident de Renfe no és una anècdota, simplement és un més que se suma a la llarga i llarga llista que acumula la companyia a Catalunya.

En aquesta ocasió va ser un incendi a la catenària que va deixar sense tensió un tram de la línia. Uns dies enrere, a principis de mes, es va incendiar el sistema de senyalitzacions a la línia R2, entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders. Una avaria que deixa sense servei a milers de persones que utilitzen aquesta línia per diferents motius i que no ho podran fer fins d’aquí un parell de setmanes. A més, el conflicte derivat d’aquest incident es podria definir com a inversemblant. Adif, l’empresa encarregada de gestionar Renfe, va assegurar que la causa de l’avaria va ser un llamp i que, per tant, havia sigut imprevisible. La sorpresa va arribar quan els meteoròlegs van fer un cop d’ull als mapes del Servei Meteorològic de Catalunya i van poder comprovar que no s’havia detectat cap llamp en tota la comarca del Baix Llobregat i que, en tot cas, se’n va detectar un el mateix dia de l’incident però a quatre quilòmetres de distància.

Per aquest motiu el Govern de la Generalitat va apuntar a la manca d’inversió de l’estat espanyol en els trens de Catalunya. De fet, el Conseller de Territori, Juli Fernández, va assegurar que a Rodalies es produeixen incidències greus en 8 de cada 10 dies. El Govern català demana que se’ls traspassi la gestió de Rodalies i, de fet, si es compara el servei de Renfe i de FGC, els últims surten guanyant. Caldria veure, però, si milloraria la situació ja que també és una incògnita.

És fàcil trobar usuaris de Renfe que critiquin el servei de trens d ela companyia. De fet, costaria trobar algú que n’estigués satisfet. N’és un exemple el fet que, quan el govern espanyol va anunciar els viatges gratis en Renfe, alguns van seguir apostant pels catalans o per l’autobús per desplaçar-se a Barcelona encara que els costés més diners per evitar eventuals retards o complicacions. Això sense tenir en compte els accidents que acumula Renfe. Realment si no es tiren ells els focs artificials no els hi tirarà ningú.