Aquest matí ens haurem llevat amb cartells electorals als fanals i a les parets, i quedarà clar absolutament per a tothom que estem a les portes d’unes eleccions municipals. En realitat, tothom que hagi estat una mica atent a la vida pública del seu municipi (cada vegada menys gent ho està, i cada vegada amb menys atenció, lamentablement) haurà detectat de forma inconfusible que la pugna electoral va començar ja fa setmanes de forma oberta, i fa mesos de forma menys evident. Molts candidats senten la pressió d’una competició difícil, i no és estrany: a la Catalunya Central hi ha 539 llistes electorals, un 15% més que fa quatre anys, i això significa que la partida cada cop és més renyida. El vot està més repartit que mai. Això és positiu en el sentit que hi ha més matisos per triar una opció que faci que el ciutadà se senti representat, però pot ser negatiu en el sentit que consistoris molt fragmentats facin difícil la formació de governs forts. I necessitem ajuntaments que puguin fer política de debò i alcaldes que puguin liderar de debò. D’això es tracta el 28-M.