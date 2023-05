Ara que ja som en plena campanya electoral podem observar com totes les mirades es concentren a Barcelona. És probable que hi hagi gent que conegui més candidats com Colau, Trias, Maragall i Collboni que no pas els del seu ajuntament. I en això no només hi contribueixen els grans mitjans de comunicació, que sempre han servit les informacions barcelonines com si tots visquéssim a la capital, sinó que els mateixos partits polítics donen un relleu especial als candidats barcelonins.

És el centralisme, aquell que tant es critica de Madrid, que també s’exerceix des de Barcelona. En campanya es nota molt més, però també ho podem observar en la creació de les Superilles, en les ocupacions d’immobles o en la celebració de festes majors, que cada any ens hem d’empassar no només la festa de la Mercè, sinó també les festes de Gràcia i de Sants, mentre festes majors com les de Manresa, Berga i Solsona passen desapercebudes. Ja s’entén que no es pot parlar amb la mateixa intensitat de tots els candidats a les eleccions municipals, però estaria bé que els mitjans de comunicació i els partits pensessin que Barcelona no és Catalunya i que cada municipi té el seu Ajuntament.