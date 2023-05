L’alcalde de Manresa (i de la majoria de ciutats semblants) cobra uns 4.400 euros bruts al mes. A l’administració és el que correspon a un tècnic de nivell alt, no dels més alts; a l’empresa privada (si va bé) és el sou d’un directiu amb una responsabilitat mitjana, de les que permeten plegar a l’hora. Pel mateix preu, un alcalde com el de Manresa té una responsabilitat que no podem dir que sigui X vegades superior, perquè aquesta X no es pot ni calcular. I la responsabilitat rai: a més, hi ha horaris sense fi, tensions insalubres, crítiques ferotges, ingratitud garantida i disgustos assegurats, tot a canvi d’una mica de pinso per a la vanitat i d’un petit lloc a la història. Ells sabran perquè ho fan, i els ho hem d’agrair, però el sou no els ho paga pas. I dels regidors de govern que realment s‘hi dediquen se’n podria dir tres quarts del mateix. En canvi, els de l’oposició són tota una altra cosa. A Manresa, un regidor d’infanteria ingressa 800 euros bruts per seure en un ple un cop al mes, i uns 1.400 si assisteix a comissions. La seva funció democràtica és essencial, però si vol, aquest regidor, a banda d’això, pot no fer absolutament res més. És el que fan molts, res. Això està moooolt ben pagat. A aquests, els ciutadans, els haurien d’exigir encara més que a l’alcalde. I no ho fan.