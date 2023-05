L’any passat, una denúncia de la residència Berga Residencial va fer aturar de cop i a darrera hora els concerts que estaven previstos a la plaça Cim d’Estela de Berga, els anomenats concerts de les Barraques, que formen part dels programa de la Patum i tenen un gran seguiment. El govern de la CUP i ERC va ignorar els avisos de la residència, que no volia tant daltabaix sonor i horari per als seus avis, i la seva reacció va ser instar per la via legal a fer respectar les ordenances. Va ser un altre dels nombrosos episodis d’improvisació que han distingit aquest govern municipal. Enguany les coses han canviat. Govern i residència han arribat a un acord per tornar els concerts a la plaça, però amb limitacions sonores i horàries. Un dispositiu controlarà que el so no passi de vuitanta decibels, i els concerts acabaran un dia a les 2 i un altre a les 4, en comptes de les 4 i 2/4 de 6. Si el pactat es respecta i funciona, serà una experiència que es podria extrapolar a moltes altres festes on es fan concerts fins entradíssima la matinada al mig dels municipis, amb molts veïns al voltant. El pacte entre interessos diversos i usos diversos de la ciutat és el més civilitzat, i hauria d’anar obrint-se pas.