Ahir i avui es desenvolupa a Sant Domènec el TecnoBages, una proposta de divulgació i formació en coneixement tecnològic que s’ha encabit en una petita cúpula les dimensions de la qual deixen clar que la iniciativa és, de moment, volgudament modesta. Tanmateix, aquest preàmbul de l’ExpoBages, que es desenvolupa tot seguit, el cap de setmana, compta amb la col·laboració de les principals institucions i d’empreses comarcals de primera fila, i presenta tot el potencial de projecció futura que segurament li falta a l’ExpoBages, una fira encara viva i ferma, però que no té un format que auguri grans possibilitats d’expansió. El TecnoBages sí que té aquestes possibilitats, i amb el temps podria anar invertint les proporcions amb la seva fira mare i prenent-ne el lideratge. Mirant més enllà, aquest tipus de proposta seria especialment escaient en l’entorn de la futura Fàbrica Nova, quan aquesta esdevingui, esperem-ho, el promès pol de formació i recerca de la UPC. Per a tot plegat cal, però, una aposta creixent. El TecnoBages no creixerà sol; només ho farà creient-hi i alimentant-la amb ambició.