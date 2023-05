Què tenen en comú els candidats manresans Sergi Perramon, del Front Nacional de Catalunya, Andrés Rojo, de Ciutadans, i Joan Vila, d’Impulsem, amb Ester Jiménez, del PSC de Puigcerdà, i Francesc Ros, d’En Comú Podem de Berga? Que tots ells i ella contesten de manera similar o igual a una de les preguntes del qüestionari personal que aquest diari fa als candidats de les nostres comarques en les entrevistes. És la que demana quin personatge triaria eliminar de la història, si pogués. Guanya Hitler per golejada i l’acompanya Stalin en el cas de Perramon; Ros assenyala directament «tots els dictadors» i Vila subratlla que en el cabàs de Hitler n’hi cabrien uns quants, de nacionals també. Ana Querol, d’En Comú Podem a Manresa, es decanta per qualsevol líder d’ultradreta. Dues coincidències més: Susana Tapia, del PSC de Moià, i Lakshmi Roset, de Capgirem Moià, coincideixen a voler eliminar Franco de la història i si continuem buscant similituds, Josep Lluís Javaloyes, del PP de Manresa, i Mohamed El Mamoun, del PSC de Solsona, creuen que «no s’ha d’eliminar ningú. Tothom ha tingut un procés i la història no seria la mateixa sense ells. Seria fàcil dir Hitler o Stalin» (Javaloyes) i «La història s’explica per tots els personatges que han existit» (El Mamoun). Fins avui, de les onze entrevistes publicades (i en queden unes quantes més) l’única candidata que surt del guió és Judit Vinyes, de Berga Grup Independent, que eliminaria Felip V, primer monarca hispànic de la dinastia borbònica (1700-1746) i a hores d’ara un rei amb molt mala premsa (tanta com els d’avui dia).

I el lema de la seva vida? En les respostes d’aquests mateixos candidats i candidates, n’hi ha tres que coincideixen. Són Tapia i Rojo amb la frase «Carpe diem», viu el moment, atribuïda al poeta llatí Horaci, i Jiménez, que respon el mateix però amb les seves paraules. I és que la vida i el fet de viure i la felicitat són els leitmotiv més utilitzats. Vegin: «Viu i deixa viure» (Javaloyes), «La vida és ordre i aventura» (Perramon), «Gaudeix de la vida, la felicitat contagia» (El Mamoun) i «Fes i deixa fer» (Vila), que en seria una derivada, i una mica més treballada, la de Querol: «Intenta ser feliç i ajudar els altres a ser-ho des del que és just». Canviant de tema, tres candidats: «Llibertat, llibertat i més llibertat» (Ros), «Si el present és lluita, el futur és nostre» (Roset) i «Pensa, somia, atreveix-te» (Vinyes). I després d’aquesta anàlisi de pa sucat amb oli convindrem que majoritàriament Hitler (i similars) i l’oda a la vida (i similars) acaben sent els habituals llocs comuns més enllà de sigles i programes. Encara que rodi el món... (i similars).